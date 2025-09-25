VIDEO – Siria in lotta contro incendi a Latakia – Morto un soccorritore

Spread the love

La Protezione civile siriana ha dichiarato lunedì che le squadre dei vigili del fuoco stanno ancora lavorando per contenere i vasti incendi scoppiati nella campagna di Latakia, nella parte occidentale del Paese.

L’agenzia ha dichiarato in un comunicato che le squadre stavano combattendo un incendio boschivo tra i villaggi di al-Rihaniyah e al-Sukariyah, nella zona di Rabia, a nord-est di Latakia. Le squadre stavano inoltre intervenendo per un altro grave incendio nei pressi della città di Salma.

Ha sottolineato che le operazioni sono state ostacolate dal terreno accidentato, dalla mancanza di strade di accesso, dalle condizioni meteorologiche instabili e dalle esplosioni di ordigni rimasti dalla guerra civile del Paese.

L’organizzazione ha affermato che gli incendi sono divampati fin dalle prime ore di domenica, diffondendosi rapidamente a causa dei forti venti e della fitta vegetazione.

Quest’estate la Siria occidentale è stata teatro di ripetuti incendi boschivi e agricoli, in particolare nella provincia di Latakia, dove le alte temperature, la siccità e la fitta vegetazione boschiva hanno reso più difficile il controllo degli incendi.

A luglio, gli incendi boschivi sulle montagne di Latakia sono durati 12 giorni, distruggendo oltre 16.000 ettari di boschi, inclusi 2.200 ettari di terreni agricoli. Le autorità hanno affermato che i danni hanno colpito 45 villaggi e circa 1.200 famiglie.