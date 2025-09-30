martedì, Settembre 30, 2025
Vigili del fuoco

Corato, villa abbandonata in fiamme: all’interno bombole di gas GPL. Vigili del Fuoco al lavoro per 6 ore

Il Faro
I vigili del Fuoco di Bari sono intervenuti ieri a Corato per un incendio divampato in una villa in stato di abbandono. L’allarme è scattato intorno alle ore 12, la villetta era chiaramente disabitata e nei pressi, sempre in fiamme, sono stati trovati un camper e un semirimorchio

Le operazioni di spegnimento hanno coinvolto più squadre con l’ausilio anche degli specialisti NBCR per bonificare alcune bombole di gas GPL rinvenute nell’abitazione. Alle ore 18 circa si sono concluse le operazioni.

