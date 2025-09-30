Esce per la caccia per poi scivolare nel fiume, ma il suo cane lo salva

Spread the love

Un uomo, a caccia con il suo cane, avrebbe potuto rischiare conseguenze serie se non fosse intervenuto il suo amico a quattro zampe il cui abbaiare ha permesso ai soccorritori di giungere tempestivamente.

Più volte, ascoltiamo notizie al telegiornale o leggiamo articoli in cui i cani sono gli assoluti protagonisti in quanto in grado di compiere delle vere e proprie imprese, quasi fossero eroi, pur di salvare il loro proprietario. Alcuni cani rischiano addirittura la vita per quella del padrone e in alcuni casi aiutano i soccorritori a salvare le persone. L’ultima storia ha per protagonista un cane che ha salvato il suo padrone facendo intervenire i mezzi di soccorso..

L’uomo, per evitare di essere trascinato dalla corrente, si è aggrappato ad alcuni arbusti. L’arrivo dei soccorritori, tra cui i Vigili del Fuoco, allertati anche dall’abbaiare del cane, è stato provvidenziale. L’uomo è stato poi trasportato all’ospedale Ponte a Niccheri per accertare delle sue condizioni. Poco prima delle 22 l’uomo era uscito di casa ma non era più ritornato facendo preoccupare i familiari.

A quel punto, una squadra di soccorritori composta dai Vigili del Fuoco, appunto, insieme ad esperti cinofili, ma anche sommozzatori e droni hanno cominciato a scrutare le rive del fiume finché non hanno sentito l’abbaiare del cane che li ha portati nel luogo dove si trovava il signore. Un vigile del fuoco e un volontario si sono buttati in acqua per salvarlo e con una barella l’hanno poi portato in ospedale dove si trova ora in codice rosso.

