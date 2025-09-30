Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

In occasione della Giornata Mondiale del Cuore, EVVIVA ASL TO3 ha organizzato presso l’Ospedale di Rivoli un’importante iniziativa dedicata alla prevenzione, alla sicurezza, al primo soccorso e alla promozione del benessere.

Per l’occasione sono stati allestiti 67 stand informativi e dimostrativi che, hanno visto la partecipazione attiva di numerosi professionisti e volontari. Tra i protagonisti della giornata anche il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino assieme alle ragazze volontarie del Servizio civile e l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco che, hanno presentato la “Casa degli errori”, un percorso educativo rivolto in particolare ai più giovani, finalizzato alla diffusione della cultura della sicurezza domestica e alla conoscenza delle missioni istituzionali del Corpo.

L’iniziativa ha riscosso un ampio consenso da parte della comunità di Rivoli e dintorni, con una significativa partecipazione di studenti. In particolare, sono stati coinvolti circa 2.500 bambini/ragazzi che, hanno potuto vivere un’esperienza formativa e di sensibilizzazione su temi fondamentali per la salute e la sicurezza di tutti.