martedì, Settembre 30, 2025
In occasione della Giornata Mondiale del Cuore, EVVIVA  ASL TO3 ha organizzato presso l’Ospedale di Rivoli un’importante iniziativa dedicata alla prevenzione, alla sicurezza, al primo soccorso e alla promozione del benessere.

Per l’occasione sono stati allestiti 67 stand informativi e dimostrativi che, hanno visto la partecipazione attiva di numerosi professionisti e volontari. Tra i protagonisti della giornata anche il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino assieme alle ragazze volontarie del Servizio civile e l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco che, hanno presentato la “Casa degli errori”, un percorso educativo rivolto in particolare ai più giovani, finalizzato alla diffusione della cultura della sicurezza domestica e alla conoscenza delle missioni istituzionali del Corpo.

L’iniziativa ha riscosso un ampio consenso da parte della comunità di Rivoli e dintorni, con una significativa partecipazione di studenti. In particolare, sono stati coinvolti circa 2.500 bambini/ragazzi che, hanno potuto vivere un’esperienza formativa e di sensibilizzazione su temi fondamentali per la salute e la sicurezza di tutti.

