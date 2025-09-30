Grosseto, le classifiche del 22° Campionato Italiano VV.F. di Calcio a 5 – Memorial “Massimiliano Saitta”.

Spread the love

Venerdì 26 si è concluso a Follonica (GR), nel cuore del golfo della Maremma, il 22° Campionato Italiano VV.F. di Calcio a 5. Questa edizione è stata intitolata alla memoria del collega Massimiliano Saitta, prematuramente scomparso nel 2011, e si è disputata al cospetto dei suoi familiari e dei colleghi del Distaccamento VV.F. di Follonica che lo ricorderanno per sempre come una persona vivace, solare e pieno di energia, che si è sempre messo in evidenza nell’ambito del Comando di Grosseto.

La manifestazione si è aperta ufficialmente venerdì 19 settembre, con la conferenza stampa di presentazione tenutasi presso la Sala del Consiglio Comunale di Follonica, alla presenza del Sindaco Matteo Buoncristiani, dell’Assessore allo Sport Azzurra Droghini, del Comandante di Grosseto Roberto Bonfiglio e del Capo Distaccamento VV.F. di Follonica Andrea Arnaldi.

Lunedì 22 settembre le 15 Rappresentative Regionali iscritte al campionato si sono date appuntamento al Villaggio MareSì, struttura ricettiva che ha ospitato con encomiabile disponibilità gli oltre 200 Vigili del Fuoco provenienti da tutta Italia.

Martedì 23 settembre ha avuto inizio il programma delle circa 40 partite previste sui campi da calcio a 5 “Santini” e “Pista dei Pini” di Follonica.

Venerdì 26 si è entrati nel vivo della competizione: nel primo pomeriggio con la finale per il 3° e 4° posto, che ha visto imporsi la rappresentativa dell’Emilia-Romagna sulla Liguria 1 con il risultato di 6-2; a seguire la finale per il 1° e 2° posto, che ha visto sfidarsi sul campo della Pista dei Pini le rappresentative di Toscana 1 e Piemonte. Le due squadre si sono contese in un avvincente incontro – molto equilibrato nel primo tempo, chiusosi sullo 0-0 – che ha assegnato il titolo di Campione d’Italia di Calcio a 5 per il 2025 alla compagine Toscana 1, che nella ripresa ha meritatamente superato i colleghi piemontesi con il punteggio di 3 reti a 0. La Toscana si riconferma quindi, per il secondo anno consecutivo, Campione d’Italia.

Alla cena di saluto ed alle premiazioni – che si sono svolte presso il ristorante del Villaggio MareSì – sono intervenuti il Direttore Regionale della Toscana, Ing. Marco Frezza, il Dirigente Superiore dell’Ufficio per le Attività Sportive, Prof. Lamberto Cignitti, il Comandante di Grosseto, Ing. Roberto Bonfiglio ed il D.V.G.S. Antonio Occhipinti dell’Ufficio per le Attività Sportive. Al tavolo delle autorità hanno presenziato e partecipato alla consegna dei premi anche il Sindaco Matteo Buoncristiani, l’Assessore allo Sport Azzurra Droghini ed il Presidente del Consiglio Comunale Alberto Aloisi.

Un doveroso ringraziamento va ai colleghi del Distaccamento VV.F. di Follonica i quali – abilmente coordinati dal C.R. Andrea Ansaldi e dal V.E. Giacomo Picci, promotori dell’iniziativa – hanno garantito a tutti i partecipanti un piacevole soggiorno a Follonica, all’insegna dello sport, dell’amicizia e dello spirito di squadra che contraddistinguono ogni manifestazione sportiva del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.