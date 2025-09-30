POZZUOLI| Incendio a via Napoli, famiglie sfollate: Vigili del Fuoco ostacolati dalle strade strette

Spread the love

ono diverse le famiglie sfollate a seguito dell’incendio divampato ieri, in un palazzo a via Napoli, in zona Cappuccini in via Angelo Compagnone a Pozzuoli. Anche il palazzo di fronte a quello incendiato ha rilevato danni ingenti, così come l’ultimo piano danneggiato. Una delle sgomberate aveva già venduto la sua casa e tra 10 giorni doveva lasciarla, l’incendio ne ha anticipato l’uscita.

Sul posto sono intervenuti, oltre le forze dell’ordine, i Vigili del fuoco che hanno domato le fiamme non con poche difficoltà, dato che la zona Cappuccini dove si è verificato l’incendio, è come una trappola a causa della strada troppo stretta che non permette il libero accesso di mezzi di soccorso. I pompieri, infatti, sono riusciti ad avvicinarsi al palazzo incendiato solo perché favoriti dal tracciato della Cumana dismessa.

