Recupero cane a Monte Kumeta

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Alle 6.30 del 29 settembre 2025, una squadra del Nucleo Speleo Alpino Fluviale (SAF) del Comando dei Vigili del Fuoco di Palermo è intervenuta in località Monte Kumeta, nel territorio di Piana degli Albanesi, per il recupero di un cane rimasto bloccato su una scarpata particolarmente impervia.

L’animale, sfuggito al controllo del proprietario nel pomeriggio del giorno prima, si era fermato su una cengia rocciosa a circa 180 metri di dislivello rispetto al piano di campagna. A causa dell’orografia del terreno e della mancanza di luce, il recupero non era stato possibile nell’immediatezza.

Alle prime luci dell’alba, una squadra SAF è stata inviata sul posto. Dopo un’accurata ricognizione dell’area, la squadra ha predisposto ancoraggi multipli su roccia e vegetazione per garantire la massima sicurezza nelle manovre di discesa e recupero.

Un operatore SAF si è quindi calato lungo la parete per circa 180 metri, raggiungendo l’animale, che è stato messo in sicurezza mediante un imbracatura per animali. Successivamente, tramite manovre di recupero su corda, il cane è stato riportato in superficie e consegnato al proprietario, presente sul posto.

L’intervento, concluso con esito positivo, ha richiesto un’elevata competenza tecnica e un preciso coordinamento tra gli operatori, in un contesto ambientale complesso e caratterizzato da forti pendenze e superfici instabili.