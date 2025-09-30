Schianto tra auto e moto a Borgo Valbelluna: Daniel Pastorello muore a 28 anni – la missione di aiutare gli altri come infermiere e vigile del fuoco

Spread the love

Alle 17 un’auto e una moto si sono scontrate violentemente lungo la strada provinciale 1 Madonna del Piave, in viale Belluno. Ad avere la peggio il motociclista Daniel Pastorello: nonostante il rapido intervento dei sanitari del Suem 118, per lui non c’è stato nulla da fare.

Il medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso a causa delle gravissime ferite riportate nell’impatto.

Sul posto i Vigili del fuoco del distaccamento di Feltre, che hanno messo in sicurezza l’area e supportato le operazioni di soccorso. I Carabinieri di Feltre si sono occupati dei rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente

