VIDEO – Crollo della strada a Bangkok crea un’enorme voragine

Mercoledì un tratto di strada a Bangkok è crollato, lasciando una grande voragine che ha interrotto il traffico, danneggiato le infrastrutture e costretto a evacuare le zone circostanti.

Non ci sono state vittime, ma tre veicoli sono rimasti danneggiati dal crollo, ha dichiarato il governatore di Bangkok Chadchart Sittipunt. Ha aggiunto che i funzionari ritengono che il crollo sia stato causato dai lavori in corso per la costruzione di una stazione della metropolitana.

Il video del momento del crollo mostrano la superficie stradale che sprofonda lentamente, abbattendo diversi pali della luce e danneggiando le condutture dell’acqua. Le auto hanno cercato di indietreggiare mentre il buco si allargava e tranciava completamente la strada a quattro corsie. Un bordo del buco si fermava proprio di fronte a una stazione di polizia, esponendone la struttura sotterranea.