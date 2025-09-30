martedì, Settembre 30, 2025
VIDEO – Crollo di una scuola in Indonesia: un morto, 65 sepolti sotto le macerie mentre i soccorritori corrono a cercare i sopravvissuti

Almeno uno studente è morto, decine sono rimasti feriti e 65 presumibilmente sono rimasti sepolti sotto le macerie dopo il crollo di un edificio scolastico in Indonesia , avvenuto lunedì; i soccorritori hanno portato ossigeno e acqua a coloro che sono rimasti intrappolati più di 12 ore dopo.

Soccorritori, polizia e soldati hanno scavato tutta la notte per estrarre otto sopravvissuti deboli e feriti poche ore dopo che l’edificio del collegio islamico Al Khoziny nella città di Sidoarjo, nella Giava orientale, è crollato mentre gli studenti stavano pregando.

I soccorritori hanno avvistato altri corpi, il che indica che il bilancio delle vittime è destinato a salire.

Le famiglie degli studenti si sono radunate negli ospedali o nei pressi dell’edificio crollato, in attesa ansiosa di notizie dei loro figli. I parenti hanno pianto mentre guardavano i soccorritori estrarre uno studente impolverato e ferito dalla sala di preghiera sepolta.

