Avere sete e bere non sono la stessa cosa.

EDGARDA BRIGLIADORI

Combinare uno stile di vita attivo mantenendo il giusto apporto di liquidi e fitonutrienti, è il segreto per restare sempre in forma.

L’acqua è indispensabile per vivere. È l’unico elemento nutritivo che il fisico introduce e trattiene; ogni cellula, ogni tessuto e ogni organo hanno bisogno dell’acqua per funzionare adeguatamente. A differenza di altri nutrienti, l’acqua non viene trasformata o scomposta nel corpo, ma viene utilizzata per varie funzioni vitali e mantenuta nell’organismo per

regolare la temperatura, trasportare nutrienti e rimuovere i rifiuti.

Il sudore non è grasso che si scioglie- magari- ma acqua con dei sali, proveniente da tutti i compartimenti dell’organismo, compreso il sangue.

Un litro di sudore contiene 1,5gr di sali, di cui il 40% è rappresentato dal sodio, seguito dal potassio presente in misura meno significativa. L’equilibrio tra le entrate e uscite di acqua (pareggio bilancio idrico) è la premessa indispensabile per un buon funzionamento dell’organismo. Nella maggioranza di persone sane la disidratazione viene percepita da una struttura del cervello, l’ipotalamo, che trasmette la sensazione della sete e ci invoglia a bere.

Ma…attendere lo stimolo della sete per bere vuol dire essere già disidratati. Il processo fisiologico è più accentuato ovviamente durante l’attività fisica di durata e proprio per questo è meglio bere ad intervalli regolari, a piccoli sorsi, senza aspettare il bisogno di assumere liquidi e reintegrare il livello di acqua presente nell’organismo.

Edgarda Brigliadori Consulente BellEssere