Ciliegie: addio insonnia.

Spread the love

EDGARDA BRIGLIADORI

Piccolo, delizioso frutto rosso, le ciliegie non sono solo buone ma contengono proprietà sane, curative, anche per agevolare il sonno.

Sì, le ciliegie contengono pigmenti rossi che consentono di accrescere il triptofano, un aminoacido essenziale che favorisce il sonno e aiuta a normalizzare il buonumore.

Ma il principale elemento contenuto da questo frutto, per favorire il sonno, è la melatonina- di cui comunque il triptofano è il precursore- ormone utile per regolare il ritmo sonno- veglia.

Se andiamo ad indagare su altre proprietà delle ciliegie dal punto di vista alimentare, oltre a dare piacere al palato, diamo una mano al nostro organismo.

Le ciliegie infatti hanno proprietà depurative, disintossicanti, antireumatiche,antiossidanti, e contengono pochissime calorie, solo 64 Kcal ogni 100 gr.per cui possono essere gustate anche da diabetici, sempre con moderazione. Infatti hanno un indice glicemico (IG) circa 20, definito relativamente basso, il che significa che non causano rapidi picchi di zucchero nel

sangue, come altri frutti più zuccherini.

Inoltre gli antociani presenti nelle ciliegie, che danno loro il colore rosso, hanno proprietà antinfiammatorie e possono migliorare la sensibilità all’insulina. È difficile non essere golosi di ciliegie, si dice che ‘una tira l’altra’, tanto sono gustose.

Se si ha il privilegio di vivere in campagna e avere un bel ciliegio, mangiarle subito dopo averle colte è un’esperienza davvero da provare.

Ma le possiamo assaporare e apprezzare anche sulla tavola, con la buccia brillante,lavate e fresche, al top in questa stagione.

Soprattutto se si soffre d’insonnia!