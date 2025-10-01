Italy Brick Expo, il più grande evento a tema Lego a Roma: informazioni, prezzi e biglietti

Spread the love

La Roma imperiale in micro scala, quadri di elefanti e pappagali, ma anche un poster del campione NBA Miles Turner e dettagliate raffigurazioni della Fontana di Trevi, Piazza Navona, San Pietro e Altare della Patria. Questi capolavori e tanti altri, tutti costruiti con migliaia di mattoncini LEGO, saranno esposti all’ITALY BRICK EXPO, il più grande evento interamente dedicato al mondo LEGO® mai realizzato a Roma.

L’ITALY BRICK EXPO, realizzata in co-produzione con EUR SpA, si terrà il 25 e 26 ottobre 2025 nella suggestiva cornice del Palazzo dei congressi dell’EUR. Lo storico centro congressi di piazzale Kennedy ospiterà un’esperienza senza precedenti in uno spazio espositivo di oltre 4.000 metri quadrati, in cui le creazioni dei builder provenienti da tutto il mondo dialogheranno con le geometrie e le architetture dell’edificio razionalista progettato da Adalberto Libera.

Un paradiso per grandi e piccini

Un vero e proprio paradiso per i grandi e piccoli appassionati dei celebri mattoncini danesi, che potranno immergersi in un universo fatto di creatività, ingegno e meraviglia. Tra le attrazioni principali, spicca la monumentale ricostruzione della Roma antica insieme ad una serie di installazioni spettacolari e inedite che, tutte insieme, non sono mai state esposte in contemporanea in nessun altro evento europeo. Oltre ad ammirare qualcosa di mai visto prima, le famiglie potranno godere di un’immensa area gioco dove quintali di mattoncini LEGO saranno a disposizione della fantasia e della creatività di bambini e ragazzi di ogni età.

https://www.ilmessaggero.it/roma/metropoli/italy_brick_expo_lego_informazioni_prezzi_biglietti_evento_roma_eur-9098344.html?refresh_ce