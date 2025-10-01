Povertà assoluta, allarme in Italia: quasi il 10% della popolazione senza tutele. I dati

Spread the love

“La povertà assoluta in Italia è ormai da tempo un fenomeno strutturale. I numeri crescono con costanza da un decennio, raggiungendo dimensioni allarmanti: quasi una persona su dieci nel nostro Paese è in povertà assoluta”, ha dichiarato Alleanza contro la Povertà. Ecco tutti i numeri

Sul tema, Alleanza contro la Povertà ha presentato un documento di approfondimento con proposte che “garantiscano dignità e protezione a milioni di persone”. “A fronte di questa che si configura ormai come una vera e propria emergenza, la risposta della politica è timida e inefficace: le misure di contrasto messe in campo negli ultimi anni si sono rivelate inadeguate, mentre quelle attuali stanno lasciando senza supporto una fetta molto ampia di popolazione estremamente fragile”, ha dichiarato l’organizzazione nel documento

Secondo gli ultimi dati Istat, dice Alleanza contro la Povertà, in Italia si registrano i livelli più alti di povertà assoluta da quando esistono le misurazioni. Nel 2023 erano in povertà l’8,4% delle famiglie (2,2 milioni di nuclei) e 5,7 milioni di individui, pari al 9,7% della popolazione

