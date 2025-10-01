Trump insiste: “Grande insulto all’America se non mi danno il Nobel”

Spread the love

AGI – Donald Trump ha rilanciato la propria candidatura per il Nobel per la Pace, parlando di possibile “grande insulto” agli Stati Uniti nel caso non gli venisse riconosciuto.

Trump ha ricordato che se “va in porto” l’accordo in Medio Oriente, “avremo risolto otto guerre in otto mesi. È piuttosto buono – ha aggiunto parlando ai vertici delle forze armate americane – nessuno l’ha mai fatto. Il Nobel? Certamente. Lo daranno a qualche tipo che non ha fatto niente, lo daranno a un tizio che ha scritto un libro sulla mente di Donald Trump e su cosa ci è voluto per mettere fine alla guerra. Quindi il Nobel andrà a uno scrittore. Ma vediamo cosa succede – ha insistito il presidente americano – sarebbe un grande insulto al Paese. Ve lo dico: io non lo voglio. Voglio che lo ottenga il Paese: dovrebbe essere il Paese a riceverlo, perché non c’è mai stato niente di simile”.

