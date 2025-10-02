Crolla un balcone nel centro abitato, paura nel Salento

Spread the love

Un balcone è crollato oggi a Guagnano, in provincia di Lecce, in un edificio situato in via Puccini 22. La caduta ha provocato molta paura tra i residenti, ma non si registrano feriti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza la zona e le parti pericolanti dell’immobile, transennando l’area per evitare rischi ai passanti.

L’intervento ha permesso di eliminare immediatamente ogni pericolo, riportando la situazione sotto controllo.

UOTIDIANO DI PUGLIA