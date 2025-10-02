giovedì, Ottobre 2, 2025
Ultimo:
cronaca

Crolla un balcone nel centro abitato, paura nel Salento

Il Faro
Spread the love

Un balcone è crollato oggi a Guagnano, in provincia di Lecce, in un edificio situato in via Puccini 22. La caduta ha provocato molta paura tra i residenti, ma non si registrano feriti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza la zona e le parti pericolanti dell’immobile, transennando l’area per evitare rischi ai passanti.

L’intervento ha permesso di eliminare immediatamente ogni pericolo, riportando la situazione sotto controllo.

UOTIDIANO DI PUGLIA

Potrebbe anche interessarti

Trump vuole vendere i diritti per estrarre petrolio in Alaska, prima che arrivi Biden

Il Faro

Giornata mondiale contro il cancro: le 12 “regole d’oro” della prevenzione

Il Faro

Cadavere nei boschi in Trentino, recuperato dai Vigili del FUoco – indagano i carabinieri

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *