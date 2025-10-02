Filippine, terremoto di magnitudo 6.9: almeno 69 morti e centinaia di feriti

Spread the love

Almeno 69 morti e 140 feriti: è il bilancio provvisorio del forte terremoto che ieri ha colpito la zona centrale delle Filippine. Il sisma di magnitudo 6,9 che ha colpito la provincia centrale della popolosa isola di Cebu ha distrutto strade e edifici, interrompendo la corrente elettrica in alcune parti della regione. L’aeroporto di Cebu è rimasto operativo, consentendo l’arrivo di rinforzi e aiuti umanitari. Tra le macerie continuano le ricerche dei dispersi ma le piogge torrenziali e i blackout rendono difficili i soccorsi.

Le autorità locali non escludono possa aggravarsi il bilancio delle vittime, mentre proseguono senza sosta le operazioni delle squadre di ricerca e soccorso tra le macerie, soprattutto a Bogo City. Qui sono morte 30 delle vittime accertate fino a questo momento. Altre 22 persone- riferisce la polizia locale- hanno perso la vita a San Remigio e altre cinque sono decedute per il cedimento di un impianto sportivo durante una partita di basket. “Stavano giocando a pallacanestro all’interno della struttura, quando è crollata”, ha detto il capitano della Polizia, Jan Ace Elcid Layug. Tra le vittime del sisma ci sarebbero anche diversi minori: il corpo di un bambino è stato trovato dai soccorritori sotto i detriti di un palazzo crollato a, come ha riferito la rete televisiva di Manila Abs-Cbn.

