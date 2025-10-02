I Vigili del Fuoco intervengono nella notte per un incendio negozio a Catania

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI CATANIA

Un vasto incendio, sviluppatosi in una grande rivendita di fiori ed oggettistica in via Acquicella Porto, 138 a Catania, poco prima delle tre del mattino, ha tenuto impegnati per diverse ore i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania.

Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento. Sul posto hanno operato squadre provenienti dalla Sede Centrale e dal Distaccamento Sud, oltre ad un’autoscala ed alcune autobotti.

L’intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato che l’incendio si propagasse ad un deposito di pneumatici ed alle abitazioni vicine.

Non abbiamo notizia di persone ferite o intossicate dal fumo. Presente sul posto anche la Polizia di Stato ed i sanitari del Servizio118.