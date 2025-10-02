In Sardegna svolto il primo corso per referenti ginnici

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Si è concluso presso la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Sardegna il primo corso per referenti ginnici, organizzato nella sede didattica del comando di Oristano.

Con questo corso sono state abilitate 20 unità operative provenienti dai quattro comandi dell’isola. I nuovi referenti avranno il compito di informare il personale sulle procedure da adottare per il mantenimento della forma fisica di base all’interno delle rispettive sedi di servizio.

Il corso è stato realizzato con la collaborazione dell’Ufficio per la Formazione Motoria Professionale della Direzione Centrale per la Formazione, che ha messo a disposizione due istruttori ginnici esperti che si sono affiancati agli istruttori regionali.

Al termine del corso il Direttore Regionale, Nicola Micele, ha espresso il proprio apprezzamento per l’iniziativa, sottolineando come il mantenimento dell’efficienza fisica costituisca un elemento essenziale per garantire un servizio di soccorso tecnico urgente efficace.