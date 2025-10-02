Spread the love

Un violento incendio ha completamente distrutto nella notte il negozio di caffè “Kevin Coffee”, situato in via Saggese ad Afragola. Le fiamme hanno divorato il locale e tutto il materiale all’interno, sollevando una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza che ha reso l’aria irrespirabile per ore.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, insieme a polizia e carabinieri. L’edificio non sembra aver subito danni strutturali, ma l’attività commerciale, situata al civico 3, resterà chiusa fino al completamento delle perizie tecniche. Sarà la relazione dei vigili del fuoco a chiarire se l’origine del rogo sia riconducibile a un guasto elettrico o a un atto doloso.

…Al momento le forze dell’ordine mantengono il massimo riserbo, ma tutte le piste investigative restano aperte. Negli ultimi anni Afragola è stata segnata da una lunga scia di bombe e incendi sospetti, soprattutto nei mesi che precedono il Natale, tradizionalmente considerato periodo fertile per attività criminali come estorsioni e intimidazioni.

Incendio nella notte: distrutto il Kevin Coffee – il Fatto Vesuviano