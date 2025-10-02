giovedì, Ottobre 2, 2025
Ultimo:
Vigili del fuoco

Incendio nella notte: distrutto il Kevin Coffee

Il Faro
Un violento incendio ha completamente distrutto nella notte il negozio di caffè “Kevin Coffee”, situato in via Saggese ad Afragola. Le fiamme hanno divorato il locale e tutto il materiale all’interno, sollevando una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza che ha reso l’aria irrespirabile per ore.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, insieme a polizia e carabinieri. L’edificio non sembra aver subito danni strutturali, ma l’attività commerciale, situata al civico 3, resterà chiusa fino al completamento delle perizie tecniche. Sarà la relazione dei vigili del fuoco a chiarire se l’origine del rogo sia riconducibile a un guasto elettrico o a un atto doloso.

…Al momento le forze dell’ordine mantengono il massimo riserbo, ma tutte le piste investigative restano aperte. Negli ultimi anni Afragola è stata segnata da una lunga scia di bombe e incendi sospetti, soprattutto nei mesi che precedono il Natale, tradizionalmente considerato periodo fertile per attività criminali come estorsioni e intimidazioni.

