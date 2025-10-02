Maxi incidente tra un bus di turisti e un furgone sull’Aurelia: tre morti e cinque feriti

Spread the love

re persone sono morte e quattro sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto stamani (2 ottobre) intorno alle 9 lungo la statale Aurelia in direzione nord, all’altezza di Grosseto.

Due i veicoli coinvolti, un furgoncino e un pulmino che trasportava turisti asiatici. Dei feriti due sono stati portati all’ospedale di Siena, due a quello di Grosseto e uno a Careggi a Firenze. Intervenuti due elisoccorso. La statale è bloccata in direzione nord.

In base a una prima ricostruzione sembra che ci fosse un furgone fermo lungo la statale Aurelia contro il quale è finito il pullmino dei turisti. Nell’incidente sarebbe poi rimasto coinvolto successivamente almeno un altro veicolo. Sulla statale il traffico in direzione Livorno è deviato sulla strada provinciale 51 con uscita obbligatoria allo svincolo di Grosseto Nord e rientro allo svincolo di Braccagni, spiega Anas.

Secondo quanto appreso sulla dinamica, il pulmino con i turisti è finito contro un autocarro che si era fermato per evitare un furgone in panne lungo la statale Aurelia. Nell’urto il pulmino si è poi ribaltato.

