giovedì, Ottobre 2, 2025
Ultimo:
cronaca

Maxi incidente tra un bus di turisti e un furgone sull’Aurelia: tre morti e cinque feriti

Il Faro
Spread the love

re persone sono morte e quattro sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto stamani (2 ottobre) intorno alle 9 lungo la statale Aurelia in direzione nord, all’altezza di Grosseto.

Due i veicoli coinvolti, un furgoncino e un pulmino che trasportava turisti asiatici. Dei feriti due sono stati portati all’ospedale di Siena, due a quello di Grosseto e uno a Careggi a Firenze. Intervenuti due elisoccorso. La statale è bloccata in direzione nord.

In base a una prima ricostruzione sembra che ci fosse un furgone fermo lungo la statale Aurelia contro il quale è finito il pullmino dei turisti. Nell’incidente sarebbe poi rimasto coinvolto successivamente almeno un altro veicolo. Sulla statale il traffico in direzione Livorno è deviato sulla strada provinciale 51 con uscita obbligatoria allo svincolo di Grosseto Nord e rientro allo svincolo di Braccagni, spiega Anas.

Secondo quanto appreso sulla dinamica, il pulmino con i turisti è finito contro un autocarro che si era fermato per evitare un furgone in panne lungo la statale Aurelia. Nell’urto il pulmino si è poi ribaltato.

https://www.leggo.it/italia/cronache/incidente_aurelia_morti_bus_turisti_chi_sono_vittime_grosseto_oggi_2_10_2025-9102747.html

Potrebbe anche interessarti

Migranti, sindaco Lampedusa: “Salvini? Con lui gli sbarchi sono aumentati. Gli ho chiesto un incontro, non mi ha mai risposto”

Il Faro

Australia in fiamme, la gioia dei vigili del fuoco per l’arrivo della pioggia

Il Faro

Cerreto Sannita, si ribalta trattore: muore conducente

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *