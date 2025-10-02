Ribaltamento trattore all’interno del torrente Breggia
VIGILI DEL FUOCO DI COMO
Ore 10.30 intervento di soccorso tecnico urgente dei vigili del fuoco del comando di Como in collaborazione con i pompieri del mendrisiotto in comune di Maslianico via Molino Nuovo per ribaltamento trattore all’interno del torrente Breggia in territorio elvetico.
Non si segnalano feriti. Sono in corso le operazioni di posa di barriere di contenimento per eventuali rilasci di fluidi dal mezzo e successiva rimozione dello stesso