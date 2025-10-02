giovedì, Ottobre 2, 2025
cronaca

Si schianta sulle auto in sosta e si ribalta: un ferito a Olbia

L’auto si è ribaltata dopo essersi schiantata contro due veicoli in sosta. 

Poteva andare molto peggio al conducente del mezzo protagonista dell’incidente avvenuto questa mattina in via Ambalagi, a Olbia: ha riportato alcune ferite ed è stato portato in ospedale per accertamenti. 

Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha prestato le prime cure. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area e il veicolo, per prevenire ulteriori rischi. La strada è rimasta chiusa al traffico per diverso tempo, causando disagi alla viabilità della zona.

Al lavoro  anche la polizia locale, che ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

