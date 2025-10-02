giovedì, Ottobre 2, 2025
Ultimo:
cronaca

Venezia: motoscafo dell’ACTV centra e affonda lancia NCC

Il Faro
Un incidente nautico è accaduto alle ore 15:15 di giovedì 2 ottobre in Bacino San Marco dove il motoscafo 267 actv ha centrato e affondato una lancia Noleggio Con Conducente. Nessun ferito.

I Vigili del fuoco sono intervenuti nello spazio acqueo davanti all’Hotel Danieli, il conducente del taxi non ha riportato ferite né ha necessitato di cure sanitarie. Nessuna persona a bordo del vaporetto è rimasta coinvolta o ferita.
Con l’ausilio di una gru, i Vigili del Fuoco hanno provveduto a mantenere in galleggiamento l’imbarcazione danneggiata, successivamente issata fuori dall’acqua per scongiurarne l’affondamento

