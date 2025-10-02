VIDEO – Crolla impalcatura in chiesa durante la preghiera: almeno 36 morti e 200 feriti tra i fedeli in Etiopia

Spread the love

Una celebrazione religiosa si è trasformata in una tragedia mortale, lasciando la comunità sconvolta dopo la morte improvvisa di almeno 36 persone. Testimoni oculari hanno descritto caos e panico mentre raccontavano cosa era successo prima e dopo il tragico incidente.

Le autorità locali hanno avvertito che il bilancio delle vittime potrebbe aumentare poiché molte altre persone sono rimaste intrappolate sotto le macerie, mentre il governo ha ribadito la necessità di garantire la sicurezza nei cantieri edili.

Almeno 36 persone sono morte e più di 200 sono rimaste ferite dopo il crollo di un’impalcatura in una chiesa in costruzione nella regione di Amhara, in Etiopia, mercoledì mattina 1 ottobre.

L’incidente è avvenuto intorno alle 7.45 presso la chiesa di Arerti Mariam nel distretto di Minjar Sheknora, a circa 70 chilometri dalla capitale Addis Abeba.

Secondo l’ispettore della polizia locale Ahmed Gebeyehu, molti partecipanti si erano arrampicati sull’impalcatura di legno per ammirare un affresco sul soffitto quando questo è crollato all’improvviso.