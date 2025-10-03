A fuoco un’auto vicino alla condotta del gas: sfiorata tragedia

Spread the love

CORIGLIANO-ROSSANO – Una notte di paura e di fiamme, quella appena trascorsa, tra la Sila Greca e la costa jonica. Due incendi, a distanza di poche ore, hanno rischiato di trasformarsi in tragedia.

Il primo episodio si è verificato in località Destro, a Longobucco, nella notte. Un’autovettura è stata data alle fiamme, con ogni probabilità per mano dolosa. La gravità dell’accaduto non è stata tanto nell’incendio in sé, quanto nella posizione del mezzo: l’auto era parcheggiata in prossimità di un’abitazione privata e accanto a delle condotte di gas.

Le lingue di fuoco hanno lambito l’edificio, minacciando di innescare un’esplosione dalle conseguenze devastanti. Solo il pronto intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Corigliano-Rossano ha scongiurato il peggio. Sul posto anche i Carabinieri e i sanitari del Suem 118: il proprietario dell’autovettura e la figlia, lievemente intossicati dal fumo, sono stati soccorsi e medicati.

