Castel Gandolfo, notte di fuoco: incendiata un’auto, le fiamme ne distruggono altre 3

Spread the love

Notte di paura nel quartiere residenziale di via Santo Spirito, nella zona di Pavona Laghetto, dove insistono numerose attività commerciali, uffici, palazzine e ville. In un parcheggio privato adiacente a via Nettunense, quattro automobili sono andate completamente distrutte a causa di un incendio doloso.

Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri della compagnia di Castel Gandolfo, supportate dalle testimonianze dei residenti, l’autore sarebbe un uomo di circa 35-40 anni, incappucciato, ripreso dalle telecamere di sorveglianza di alcune attività e abitazioni private. L’uomo, armato di una tanica di benzina, avrebbe dato fuoco all’auto di una giovane donna residente nella palazzina, innescando un rogo che si è rapidamente esteso ad altre tre vetture parcheggiate accanto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Marino che, dopo alcuni minuti dalla chiamata dei residenti, hanno domato le fiamme e bonificato l’area. L’incendio ha provocato anche il danneggiamento del manto stradale del parcheggio e l’annerimento di una parete della palazzina.

https://www.lanotiziaoggi.it/52045/castel-gandolfo-notte-di-fuoco-incendiata-unauto-le-fiamme-ne-distruggono-altre-3/