venerdì, Ottobre 3, 2025
Furgone esplode e prende fuoco in pieno centro: mezzo distrutto, gli occupanti saltano fuori all’ultimo istante

Panico questa mattina in centro a Chiaravalle per un furgone andato a fuoco vicino alla biblioteca, in via De Amicis, all’incrocio con piazza Mazzini.

l tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato che il rogo si propagasse, anche se il furgone è andato distrutto. In corso accertamenti sulle cause, non risultano feriti. A bordo c’erano due stranieri che si sono messi in salvo.

https://www.leggo.it/italia/cronache/furgone_esplode_incendio_fiamme_occupanti_salvi_miracolo_chiaravalle_video_oggi-9105050.html

