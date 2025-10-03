venerdì, Ottobre 3, 2025
Incendio sulla Darsena Pisana: in fiamme yacht di lusso in allestimento

Il Faro
Sulla Darsena Pisana si è verificato un incendio presso un cantiere navale, nel pomeriggio di oggi 3 ottobre, con il fumo che si è alzato ed è stato visibile nelle vicinanze. Il rogo ha interessato uno yacht di lusso in allestimento, intorno alle ore 14.15, in via Traversa. Sul posto per spegnere le fiamme sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Pisa e Livorno, con due autopompe serbatoio, un’autobotte e un’autoscala. Successivamente sono state avviate le operazioni di bonifica con i relativi rilievi per l’accertamento delle cause dell’incendio. Sul posto presenti anche le forze dell’ordine.

https://www.pisatoday.it/cronaca/incendio-darsena-pisana-yacht-in-allestimento-3-ottobre-2025.html
