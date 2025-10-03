venerdì, Ottobre 3, 2025
Vigili del fuoco

Reggio Emilia, fiamme in una ditta di camper, una persona ferita

REGGIO EMILIA – Un incendio è divampato questa mattina in Via Giambattista Vico a Reggio Emilia, presso la ditta di camper e caravan 3C. A quanto risulta una persona sarebbe rimasta lievemente ferita nell’incendio, ed è stata trasportata al Pronto Soccorso di Reggio Emilia per accertamenti.

Dal rogo si è alzata una fitta colonna di fumo nero, visibile anche a grande distanza. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i vigili del fuoco di Reggio Emilia e Sant’Ilario.

