venerdì, Ottobre 3, 2025
Si ribalta mezzo dei vigili del fuoco a Villanova di Cepagatti, cinque feriti

inque vigili del fuoco sono rimasti feriti, sembra in modo non grave, in seguito a un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di venerdì 3 ottobre a Villanova di Cepagatti, mentre erano impegnati in un intervento.

Stando alle prime informazioni, il mezzo era in viaggio per raggiungere il luogo di un soccorso a persona, quando, in corrispondenza di una rotatoria, si sarebbe ribaltato.

Lanciato l’allarme, sul posto è intervenuto il 118 con l’elicottero e tre ambulanze. Uno dei vigili è stato portato in ospedale con il mezzo aereo.

Aggiornamento – Il ferito in condizioni più serie avrebbe riportato delle fratture. E’ stato trasportato all’ospedale di Pescara, dove è arrivato per le cure del caso anche un suo collega; gli altri tre sono stati portati all’ospedale di Chieti. 

