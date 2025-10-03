Uomo muore asfissiato – la moglie in fin di vita

Spread the love

Una terribile scoperta è avvenuta questa mattina a Cogorno, nella città metropolitana di Genova. I soccorritori hanno trovato il corpo senza vita di un pensionato di 87 anni, mentre accanto a lui giaceva la moglie, ancora viva ma in condizioni gravissime. La scoperta è avvenuta dopo l’allarme lanciato dai vicini, preoccupati per le finestre chiuse e per l’assenza della coppia.

L’allarme dei vicini e l’intervento dei vigili del fuoco

Non vedendo i due anziani uscire di casa e non ricevendo risposta al campanello, i vicini hanno deciso di contattare i soccorsi. Intorno a mezzogiorno i vigili del fuoco hanno forzato l'ingresso e si sono trovati davanti alla scena drammatica.

Sul posto è arrivato anche il 118 con ambulanza e automedica: per l’uomo non c’è stato nulla da fare, mentre la donna è stata stabilizzata e trasportata d’urgenza in ospedale, dove lotta per la vita.