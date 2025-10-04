Festival di Musica Sacra il 5 Ottobre a Rieti
Il Faro in rete – Continua il Festival di Musica Sacra ad opera della Mediterraneos Production, con il contributo della Regione Lazio.
Oggi 5 Ottobre si terrà a Rieti, alle ore 18, presso la Chiesa di San Domenico, in piazza della Beata Colomba, 16, il Concerto della Messa di Beatificazione (KV 317) di Mozart.
Apre l’Evento il composizione Gianni Grandi con alcune sue opere del suo ultimo apprezzato lavoro Jubilaeum ad MMXXV che già nel corso dell’anno 2925 è stato apprezzato anche in alcune chiese romane.
Presenta la serata l’artista Elena Presti, direttore del coro Alessio Magnaguagno, direttore d’Orchestra Fabio Ginevoli.
Cor.Max
Sabina Wind Orchestra