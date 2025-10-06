Autobus precipita nel torrente: l’incidente nel Messinese, viabilità in tilt

Spread the love

Sono stati attimi di enorme paura questa mattina a Messina dove, intorno all’alba, un autobus dell’Atm è finito all’interno di un torrente all’altezza dell’incrocio Giordano, il Zafferia. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire ma, in base a quanto emerso da una prima ricostruzione, sembrerebbe che al momento dello schianto non ci fosse alcun passeggero a bordo. L’autista, è stato trasferito in ospedale dopo aver subito un forte stato di agitazione, mentre sono in corso dei disagi sulla viabilità del luogo.

In tal senso, scattato immediatamente il lavoro della polizia municipale che, con una pattuglia, regola adesso il traffico mentre una gru svolge le complesse operazioni di “salvataggio” dell’autobus finito dentro al torrente.

In una nota, ATM S.p.A. ha precisato che al momento dell’incidente l’autobus era completamente vuoto e che l’autista non era al posto di guida. Il mezzo, che ha riportato danni, sarà recuperato con l’ausilio di una gru. L’azienda ha avviato accertamenti interni per ricostruire l’esatta dinamica, anche grazie alla testimonianza dell’operatore in servizio. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia municipale e tecnici dell’ATM per la messa in sicurezza dell’area e i rilievi di rito.

