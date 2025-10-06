lunedì, Ottobre 6, 2025
Ultimo:
Animalicronaca

Cavallo cade in un fossato a Montecchio, salvato dai Vigili del Fuoco

Il Faro
Spread the love

Intervento nella serata di ieri per i Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo, distaccamento di Cortona, chiamati per un soccorso animale in località Montecchio, nel Comune di Castiglion Fiorentino.

Un cavallo era caduto in un fossato profondo circa due metri, rimanendo incastrato e impossibilitato a risalire autonomamente. La squadra dei Vigili del Fuoco ha provveduto a imbracare l’animale e, con l’ausilio di un mezzo agricolo reperito sul posto, è riuscita a sollevarlo e riportarlo sul piano stradale.

Terminate le operazioni di recupero, il cavallo è stato affidato ai proprietari, presenti durante l’intervento.

https://www.arezzoinforma.it/cavallo-cade-in-un-fossato-a-montecchio-salvato-dai-vigili-del-fuoco

Potrebbe anche interessarti

Riciclaggio, sequestrati i vigneti di “Mezzacorona” in Sicilia. “Hanno acquistato beni dei Salvo, imprenditori mafiosi”

Il Faro

Manovra, si dimezza plastic tax. Conte: ‘Rivedere auto aziendali’

Il Faro

Tragedia tra i Vigili del Fuoco: morto un pompiere, ferito un collega

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *