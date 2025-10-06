Spread the love

Intervento nella serata di ieri per i Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo, distaccamento di Cortona, chiamati per un soccorso animale in località Montecchio, nel Comune di Castiglion Fiorentino.

Un cavallo era caduto in un fossato profondo circa due metri, rimanendo incastrato e impossibilitato a risalire autonomamente. La squadra dei Vigili del Fuoco ha provveduto a imbracare l’animale e, con l’ausilio di un mezzo agricolo reperito sul posto, è riuscita a sollevarlo e riportarlo sul piano stradale.

Terminate le operazioni di recupero, il cavallo è stato affidato ai proprietari, presenti durante l’intervento.

https://www.arezzoinforma.it/cavallo-cade-in-un-fossato-a-montecchio-salvato-dai-vigili-del-fuoco