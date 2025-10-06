Incendio all’interno di una discarica abusiva situata in prossimità del campo rom.

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Nel primo pomeriggio di oggi, squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catanzaro, provenienti dalla sede centrale e dal distaccamento di Sellia Marina, sono intervenute nel Comune di Catanzaro, in via Lucrezia della Valle, per un incendio sviluppatosi all’interno di una discarica abusiva situata in prossimità del campo rom.

Le fiamme stanno interessando un’area adiacente al torrente Fiumarella, completamente invasa da rifiuti di varia natura.

Sul posto stanno operando circa 15 unità dei Vigili del Fuoco con 6 automezzi, supportate da due autobotti inviate per il rifornimento idrico.

L’intensa colonna di fumo nero, visibile a diversi chilometri di distanza, ha destato forte preoccupazione tra la popolazione, generando disagi agli abitanti della zona.

Le operazioni di spegnimento e bonifica sono tuttora in corso.

A coordinare le operazioni di spegnimento il funzionario Ispettore Antincendio Massimo Conforti.