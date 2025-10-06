Spread the love

Un incendio si è sviluppato nella notte all’interno dello stabilimento Teksid Aluminium di Carmagnola, importante sito industriale del gruppo Stellantis specializzato nella fusione di alluminio per il settore automobilistico. Le fiamme sono divampate intorno alle 22 di domenica e hanno richiesto un intervento massiccio da parte dei Vigili del Fuoco, con nove squadre arrivate dal comando provinciale di Torino e dai distaccamenti vicini.

L’operazione di spegnimento è durata per tutta la notte. Le squadre hanno lavorato per contenere il rogo e impedire che le fiamme si propagassero ad altri reparti dello stabilimento. L’incendio è stato circostritto e messo in sicurezza all’alba, dopo ore di intervento continuo. Secondo quanto si apprende, non si registrano feriti o intossicati, ma i danni materiali sarebbero rilevanti, in particolare in una delle aree di produzione.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e la Polizia Locale, che hanno delimitato la zona e regolato la viabilità per consentire le operazioni di soccorso. La situazione è stata monitorata in tempo reale anche dall’ARPA Piemonte, che ha avviato le verifiche sulla qualità dell’aria per escludere la presenza di sostanze inquinanti. I tecnici dell’Agenzia hanno posizionato strumenti di rilevamento nei dintorni dello stabilimento e stanno effettuando campionamenti ambientali per analizzare eventuali emissioni di fumi o polveri pericolose.

https://www.giornalelavoce.it/news/cronaca/634574/incendio-nella-notte-alla-teksid-aluminium-di-carmagnola-nove-squadre-dei-vigili-del-fuoco-al-lavoro.html