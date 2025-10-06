Lite furiosa, poi sale sulla Smart ed entra nel ristorante con l’auto: terrore e una donna ferita

Spread the love

Attimi di terrore domenica pomeriggio nel quartiere Fuorni di Salerno: un uomo al volante della sua auto Smart è finito all’interno del ristorante pizzeria “La compagnia del Concord” sfondando la parete e terminando la corsa al centro della sala. Le forze dell’ordine erano già state allertate perchè l’uomo aveva già tentato di accedere nel ristorante in forte stato di agitazione.

Quando ha compiuto il folle gesto i poliziotti lo hanno bloccato e fermato. I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l’area. Una donna è rimasta lievemente ferita ed è stata trasportata in ospedale. In totale sono cinque i contusi.LEGGO.IT