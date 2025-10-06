VIDEO – 54 vittime nel crollo di una scuola in Indonesia

Spread the love

Il bilancio delle vittime del crollo di una scuola in Indonesia è salito a 54, hanno dichiarato le autorità, mentre i soccorritori sono ancora alla ricerca di più di una dozzina di persone disperse.

Centinaia di studenti, per la maggior parte adolescenti, si erano radunati per pregare presso il collegio islamico Al Khoziny a Giava orientale quando, lunedì scorso, l’edificio è crollato durante i lavori di costruzione.

L’agenzia indonesiana per la mitigazione dei disastri afferma che si tratta del disastro più mortale dell’anno nel Paese. Si prevede che i soccorritori completeranno le ricerche delle 13 vittime intrappolate sotto le macerie entro la fine della giornata.

Gli investigatori stanno ancora indagando sulle cause del crollo. Alcuni funzionari hanno affermato che l’edificio a due piani è crollato a causa dell’instabilità delle fondamenta.