VIDEO – Due adolescenti impegnate in subway surfing, sono morte sul tetto di un treno

Due ragazze adolescenti sono state trovate morte sul tetto di una metropolitana di New York, in quello che le autorità definiscono un possibile incidente di subway surfing.

Secondo quanto riportato dal National News Desk, la polizia è stata chiamata poco dopo le 3 del mattino del 4 ottobre per la segnalazione di due ragazze prive di sensi . Secondo quanto riportato dal notiziario, le due ragazze sono state trovate morte sul tetto di un treno della linea J in arrivo alla stazione di Marcy Avenue a New York City.

“È straziante che due ragazzine se ne siano andate perché in qualche modo pensavano che viaggiare fuori da un vagone della metropolitana fosse un gioco accettabile”, ha dichiarato Demetrius Crichlow, presidente di NYC Transit, in una dichiarazione alla WBTS.

Il fenomeno del Subway Surfing consiste nel salire o scendere dai treni mentre sono in movimento. La polizia ha dichiarato che tre persone sono morte a causa del subway surfing quest’anno, al 31 agosto, prima della morte delle ragazze.

Quest’anno sono stati effettuati almeno 52 salvataggi a causa del subway surfing.

