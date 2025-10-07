Incendio all’esterno di Fondazione Foqus: paura ai Quartieri Spagnoli di Napoli

Spread the love

Incendio stanotte davanti alla sede di Fondazione Foqus ai Quartieri Spagnoli. Si tratta del grande complesso, che ospita scuole e asili e attività culturali nei pressi di piazzetta Montecalvario, al centro storico di Napoli. L’incendio ha riguardato il muro perimetrale dove si trova l’ingresso principale della struttura. All’esterno, questa mattina, c’erano grossi detriti, residui del rogo accumulati in strada. Mentre il muro era stato annerito dalla fiammata. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi, con i vigili del fuoco, tecnici e operai e la Polizia di Stat

Secondo le prime informazioni, si sarebbe trattato di un incendio provocato da fuochi di artificio. Avrebbero preso fuoco, a quanto si apprende, i contenitori della carta e della raccolta differenziata che sono da sempre lasciati lì affinché l’Asìa, la società dell’igiene urbana, li prelevi. La presenza di materiale infiammabile ha fatto il resto, alimentando le fiamme. A quanto si apprende, si sarebbero verificati danni alla tubazione del gas e all’alimentazione della linea elettrica, sarebbe rimasto danneggiato il cavo principale. Sul posto i tecnici dell’E-Distribuzione che stanno provvedendo al ripristino. L’intervento di messa in sicurezza è stato eseguito dai vigili del fuoco della squadra 18 B del centro storico del Comando di Napoli, guidato dal Comandante Giuseppe Paduano.