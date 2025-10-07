Incendio di un fienile in località Scottaneto

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

ISOLA DEL PIANO (PU) – INCENDIO FIENILE – Dalle 7,25 di ieri mattina i Vigili del fuoco di Urbino, supportati da uomini e mezzi giunti da Pesaro, sono all’opera per l’incendio che sta interessando un fienile in località Scottaneto. Le fiamme si sono sprigionate all’interno di una tensostruttura di circa 600 metri quadrati. Nessuna persona, al momento, risulta coinvolta.

Sul posto i Carabinieri di Montefelcino.

Dal Comando di Pesaro Urbino