Incidente lungo la Romea, un morto e due feriti vicino Rovigo

(ANSA) – ROVIGO, 07 OTT – Un uomo è morto e altri due sono rimasti gravemente feriti stamattina a Porto Viro (Rovigo), in un incidente avvenuto intorno alle 8 lungo la statale 309 Romea al chilometro 69+700 che ha coinvolto due autoarticolati e un furgone da cantiere.

I vigili del fuoco del distaccamento di Adria hanno estratto i due uomini a bordo del furgone finito in un fossato: un uomo, dopo la stabilizzazione da parte del Suem 118, è stato elitrasportato in ospedale, mentre il medico del 118 ha constatato il decesso del secondo. Anche l’autista di un autoarticolato è stato trasportato in ospedale

Secondo una prima ricostruzione, il furgone stava svoltando a sinistra quando è stato tamponato da un autoarticolato. A seguito dell’urto il mezzo ha invaso la corsia opposta, dove sopraggiungeva un secondo autoarticolato che non ha potuto evitare l’impatto frontale-laterale.

La statale 309 Romea è stata chiusa al traffico per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Sul posto le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e l’accertamento delle cause. (ANSA).