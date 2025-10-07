martedì, Ottobre 7, 2025
cronaca

Incidente tra un camion e un trattore. Il mezzo agricolo si ribalta, strada chiusa per diverse ore

Il Faro
– Paura questa mattina, martedì 7 ottobre, lungo la provinciale SS463 all’altezza dell’incrocio con via San Martino, nel territorio comunale di Sedegliano (Udine), dove un camion si è scontrato con un trattore. L’incidente è avvenuto intorno alle 8.30 e ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco del comando di Udine e del distaccamento di Codroipo.  

Fortunatamente, al momento dell’impatto non vi erano persone all’interno dei mezzi coinvolti e nessuno è rimasto ferito. Tuttavia, il sinistro ha causato la fuoriuscita di liquidi dal camion, rendendo necessarie le operazioni di bonifica e messa in sicurezza della carreggiata.IL GAZZETTINO

