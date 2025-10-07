martedì, Ottobre 7, 2025
Ribaltamento di un’imbarcazione sul Danubio tra Serbia e Croazia

BELGRADO, Serbia (AP) — Una persona è morta quando un’imbarcazione con a bordo almeno 10 cittadini cinesi si è capovolta sul Danubio, tra Serbia e Croazia, mentre cercavano di attraversare illegalmente il confine, ha dichiarato lunedì la polizia serba.

L’incidente è avvenuto domenica sera nella zona vicino alla città serba di Backa Palanka, circa 90 chilometri (54 miglia) a nord-ovest di Belgrado.

I soccorritori serbi hanno trovato il corpo di una persona e ne hanno estratti sani e salvi altri quattro, tutti cittadini cinesi, ha riferito la polizia. Le squadre nella vicina Croazia hanno inoltre trovato tre uomini e due donne, anch’essi cinesi.

La Serbia si trova sulla cosiddetta rotta balcanica terrestre di migrazione verso l’Europa occidentale. I migranti che desiderano raggiungere i ricchi paesi dell’UE tentano regolarmente di attraversare la Serbia per raggiungere i vicini dell’UE, Croazia, Ungheria o Romania, prima di proseguire.

