Spagna: 10 feriti e 4 dispersi nel crollo di un edificio a Madrid

Quattro persone risultano disperse e almeno altre dieci sono rimaste ferite martedì a Madrid, in Spagna , quando un edificio è parzialmente crollato durante dei lavori di costruzione.

Secondo le autorità locali, l’incidente è avvenuto nei pressi di Plaza Mayor, una piazza centrale della capitale spagnola. Il sito è stato transennato e gli edifici adiacenti sono stati evacuati, mentre sono stati impiegati anche dei droni.

I servizi di emergenza hanno affermato che i feriti erano operai edili, uno dei quali ricoverato in ospedale per una frattura alla gamba.

I vigili del fuoco hanno affermato che “diversi piani” dell’edificio di cinque piani sono crollati verso l’interno, poiché nessuna maceria si è riversata sulla strada.

https://www.dw.com/en/spain-10-injured-4-missing-after-madrid-building-collapse/a-74266173