martedì, Ottobre 7, 2025
Ultimo:
cronacaInternazionale

Spagna: 10 feriti e 4 dispersi nel crollo di un edificio a Madrid

Il Faro
Spread the love

Quattro persone risultano disperse e almeno altre dieci sono rimaste ferite martedì a Madrid, in Spagna , quando un edificio è parzialmente crollato durante dei lavori di costruzione.

Secondo le autorità locali, l’incidente è avvenuto nei pressi di Plaza Mayor, una piazza centrale della capitale spagnola. Il sito è stato transennato e gli edifici adiacenti sono stati evacuati, mentre sono stati impiegati anche dei droni.

I servizi di emergenza hanno affermato che i feriti erano operai edili, uno dei quali ricoverato in ospedale per una frattura alla gamba.

I vigili del fuoco hanno affermato che “diversi piani” dell’edificio di cinque piani sono crollati verso l’interno, poiché nessuna maceria si è riversata sulla strada.

https://www.dw.com/en/spain-10-injured-4-missing-after-madrid-building-collapse/a-74266173

Potrebbe anche interessarti

Focolaio di aviaria, 13 mila capi da abbattere in un allevamento

Il Faro

Assalto al tir sull’autostrada A16, auto incendiate ma il mezzo era vuoto: banditi in fuga

Il Faro

Due vigili del fuoco sono rimasti feriti del ribaltamento di un mezzo causa esplosione di un pneumatico

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *