VIDEO – Attività sul territorio potentino

VIGILI DEL FUOCO DI POTENZA

Il 6 ottobre 2025 alle ore 11.30 circa i Vigili del Fuoco sono intervenuti nel comune di Nemoli per l’incendio di un attività di panificazione. Sul posto stanno operando 23 unità Vigili del Fuoco delle sedi di Lauria, Villa d’Agri, Potenza e Terranova di Pollino.

L’incendio ha interessato tutta la struttura e le operazioni di spegnimento sono ancora in atto . Sul posto anche l’ARPAB, carabinieri e Polizia Locale .

Il 5 ottobre 2025 il Comando VF di Potenza ha effettuato un intervento di recupero di un bovino bloccato nel fango fino al collo a circa 50/60 m dalla riva della diga del Pertusillo nel comune di Grumento Nova, adottando tecniche di soccorso in ambito fluviale.

Arrivati sul posto mediante due gommoni, si è provveduto ad imbracare l’animale ed a trainarlo sulla sponda dove lo attendevano il proprietario e il veterinario.

L’intervento, condotto senza l’ausilio di mezzo aerei a causa di avverse condizioni meteo, è stato portato a termine con successo da una squadra speleo alpino fluviale proveniente da Potenza, una squadra da Villa d’Agri e una squadra di vigili volontari da San Chirico, per un totale di 17 unità.