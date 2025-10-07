VIDEO – Crolla un ponte sotto il peso di tre camion: viadotto spezzato in due

Spread the love

Un ponte è crollato nelle Filippine nel pomeriggio del 6 ottobre 2025 sotto il peso di tre camion da 50 tonnellate ciascuno. L’incidente è avvenuto nella provincia di Cagayan, nel nord del Paese, mentre i mezzi stavano attraversando il ponte Piggatan, infrastruttura chiave per i collegamenti interni tra i comuni della zona.

Testimoni presenti sul posto hanno ripreso il drammatico momento: nei video diffusi online, si vede chiaramente la sezione centrale del viadotto, lunga circa 75 metri, collassare e lasciare i camion in bilico tra le due estremità rimaste intatte. I tre conducenti sono rimasti feriti, ma secondo fonti ufficiali non sarebbero in pericolo di vita.

Le prime verifiche tecniche indicano che il peso complessivo dei tre autocarri avrebbe superato la capacità strutturale del ponte, contribuendo al cedimento. È stata aperta un’inchiesta per accertare le responsabilità e chiarire se vi siano state negligenze nella manutenzione.