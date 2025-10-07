VIDEO – Un elicottero medico si schianta su un’autostrada in California

Spread the love

( NewsNation ) — Tre persone sono ricoverate in condizioni critiche dopo che un elicottero medico si è schiantato su un’autostrada trafficata a Sacramento.

Un pilota, un’infermiera e un paramedico erano a bordo dell’aereo quando si è schiantato lunedì sera. Un gruppo di passanti ha aiutato a sollevare l’elicottero da una delle vittime, ha riferito il Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Sacramento.

I video dell’incidente ottenuti dall’affiliata locale di NewsNation, KTLA, mostrano l’aereo che si tuffa verso l’autostrada, impattando e riempiendo le corsie in direzione est di fumo e detriti.

L’incidente, avvenuto poco dopo le 19:00 ora locale di lunedì, ha bloccato il traffico sulla Highway 50 per chilometri. Le autorità non hanno comunicato alcun ferito tra gli automobilisti fino a martedì mattina.

L’elicottero precipitato è gestito dalla REACH Air Medical Services, ha riferito l’affiliata locale di NewsNation, KTXL, basandosi sui dati del radar di volo.