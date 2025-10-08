Addio a Claudio Nardi, vigile del fuoco morto a soli 56 anni

Spread the love

Si è spento all’età di 56 anni Claudio Nardi, stimato e benvoluto vigile del fuoco di Biella. L’uomo ha lasciato un grande vuoto nel cuore di tutte le tante persone che gli hanno voluto bene. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione in tutta la comunità.Play Video

La cerimonia funebre si è svolta lunedì nel Duomo di Biella. La cattedrale era gremita di amici, conoscenti e cittadini che hanno voluto salutare Claudio per l’ultima volta. A testimonianza del grande affetto e della stima che lo circondavano, numerosi colleghi vigili del fuoco hanno preso parte al funerale, giunti con diversi mezzi operativi schierati in piazza Duomo. Un omaggio solenne per ricordare non solo l’uomo, ma anche il pompiere, che ha dedicato la sua vita al servizio della collettività con impegno e passione.

Il ricordo della comunità e il cordoglio dei colleghi

La presenza dei vigili del fuoco in divisa, silenziosi ma visibilmente commossi, ha colpito profondamente i presenti. Un gesto che ha espresso in modo tangibile il dolore e la vicinanza alla famiglia di Claudio.

Dopo la cerimonia funebre, Claudio Nardi è stato accompagnato al cimitero di Cossila San Giovanni, dove riposa ora accanto ai suoi cari.

